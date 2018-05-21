Я не дуже вірю у це: Гвоздик розповів про можливий бій із зіркою світового боксу
|Олександр Гвоздик
Українець Олександр Гвоздик не вірить, що зірка світового боксу Адоніс Стівенсон погодиться зустрітися з ним у серпні.
Про це він заявив в інтерв'ю, коментуючи заяву Стівенсона про бажання провести реванш із Баду Джеком, бій з яким 19 травня завершився унічию.
"Я передбачав такий розвиток подій. Мені з самого початку не вірилося, що я зустрінуся із Стівенсоном у серпні, адже хіба можливо таке, що боксер, який проводить один бій на рік раптом захотів вийти у ринг проти мене вже за три місяці після попереднього поєдинку. Але, якщо у WBC кажуть, що бій має статися 19 серпня, то напевно так і буде", - заявив Гвоздик.
"Я говорив із Егісом (Клімасом, менеджером Гвоздика - ред.), наразі він збирається провести переговори із Top Rank та WBC, щоб упевнетися, що усе залишилося у силі", - цитує українця BoxingTalk.
Також Гвоздик зазначив, що бій Стівенсон - Джек був дуже нудним, а його підсумок - цілком справедливий.
Нагадаємо, 18 березня Гвоздик рішенням суддів переміг Мехді Амара та здобув тимчасовий титул WBC у напівважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що бій за участі Гвоздика встановив сумний антирекорд.
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