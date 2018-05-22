Дата і місце проведення бою Усик - Гассієв стане відома 23-го травня

23-го травня відбудеться прес-конференція, на якій будуть оголошені дата і місце проведення фіналу WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.

За інформацією Sportbox.ru з українських джерел, бій пройде 21 липня в Джидді (Саудівська Аравія).

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Гассієв відбудеться після футбольного ЧС-2018.

Нагадаємо, що росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться в Москві.