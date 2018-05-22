Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 09:38
Дата і місце проведення бою Усик - Гассієв стане відома 23-го травня
23-го травня відбудеться прес-конференція, на якій будуть оголошені дата і місце проведення фіналу WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.
За інформацією Sportbox.ru з українських джерел, бій пройде 21 липня в Джидді (Саудівська Аравія).
Раніше повідомлялося, що бій Усик - Гассієв відбудеться після футбольного ЧС-2018.
Нагадаємо, що росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться в Москві.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій