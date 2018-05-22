Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 10:28
Став відомий наступний суперник перспективного українця
|Владислав Сіренко
Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане Малаві боксер Алік Гогодо.
Бій Сіренка з Гогодо відбудеться 25 травня в Йоганнесбурзі, Південна Африка.
Раніше повідомлялося, що Сіренко битиметься за титул чемпіона WBC серед молоді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій