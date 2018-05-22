Став відомий наступний суперник перспективного українця

Владислав Сіренко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане Малаві боксер Алік Гогодо.

Бій Сіренка з Гогодо відбудеться 25 травня в Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Раніше повідомлялося, що Сіренко битиметься за титул чемпіона WBC серед молоді.