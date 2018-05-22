Бій Гвоздика за звання чемпіона світу може відбутися в Києві

Олександр Гвоздик

Претендент на звання чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик може провести бій в кінці вересня в Києві.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

З з 30 вересня по 5 жовтня в Києві пройде конгрес WBC, під час якого й планується провести чемпіонський поєдинок.

Цю ідею підтримує менеджер Гвоздика Егіс Клімас і Top Rank, пише Трибуна.

Гвоздик повинен стати наступним суперником чемпіона WBC Адоніса Стівенсона.

Відзначимо, що бій Стівенсона з Баду Джеком завершився внічию, а відразу після поєдинку обидва бійця погодилися на реванш.