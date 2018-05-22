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22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 18:58
Бій Гвоздика за звання чемпіона світу може відбутися в Києві
|Олександр Гвоздик
Претендент на звання чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик може провести бій в кінці вересня в Києві.
Про це повідомляє Luckypunch.net.
З з 30 вересня по 5 жовтня в Києві пройде конгрес WBC, під час якого й планується провести чемпіонський поєдинок.
Цю ідею підтримує менеджер Гвоздика Егіс Клімас і Top Rank, пише Трибуна.
Гвоздик повинен стати наступним суперником чемпіона WBC Адоніса Стівенсона.
Відзначимо, що бій Стівенсона з Баду Джеком завершився внічию, а відразу після поєдинку обидва бійця погодилися на реванш.
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