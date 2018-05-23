У WBC підтвердили, що Гвоздик - претендент на титул

Олександр Гвоздик

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон повинен наступний бій провести з тимчасовим чемпіоном Олександром Гвоздиком.

Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Так, Гвоздик - обов'язковий претендент на титул Стівенсона і наш тимчасовий чемпіон. Але бій Стівенсона проти Джека вийшов дуже брутальним. Ми зобов'язані дати чемпіону більше часу на відпочинок. А потім повернемося до обговорення", - сказав він.

"Спершу повинен бути відповідний запит від чемпіона. Якщо він буде, то ми його розглянемо, проаналізуємо і приймемо остаточне рішення", - цитує Сулеймана "В ринге".

Раніше повідомлялося, що наступний бій Гвоздика може пройти в Україні.