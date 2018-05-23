Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 13:50
У WBC підтвердили, що Гвоздик - претендент на титул
|Олександр Гвоздик
Чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон повинен наступний бій провести з тимчасовим чемпіоном Олександром Гвоздиком.
Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.
"Так, Гвоздик - обов'язковий претендент на титул Стівенсона і наш тимчасовий чемпіон. Але бій Стівенсона проти Джека вийшов дуже брутальним. Ми зобов'язані дати чемпіону більше часу на відпочинок. А потім повернемося до обговорення", - сказав він.
"Спершу повинен бути відповідний запит від чемпіона. Якщо він буде, то ми його розглянемо, проаналізуємо і приймемо остаточне рішення", - цитує Сулеймана "В ринге".
Раніше повідомлялося, що наступний бій Гвоздика може пройти в Україні.
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