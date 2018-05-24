Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
71 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  22:37

Боб Арум: Хочемо влаштувати бій Стівенсона і Гвоздика в Києві

Боб Арум

Відомий промоутер Боб Арум має бажання влаштувати бій Адоніса Стівенсона й Олександра Гвоздика в Києві.

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Стівенсон захистив титул, тепер він повинен битися з нами, і ми намагаємося все організувати. Ми знаємо, що Стівенсон не може битися у США", - сказав промоутер.

"Тому ми не станемо загрожувати йому, що якщо виграємо торги, то влаштуємо бій у США, а він втратить титул, тому що не прилетить. Ми хочемо влаштувати бій у Києві разом зі щорічною конференцією WBC", - пояснив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченку хочуть організувати бій в Британії.





Читай також
Боб Арум: Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса
Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум
Це виклик для Ломаченка і він з ним впорається: Арум висловився щодо зміни українцем вагової категорії
Фантастичний сейв Доннаруми в грі проти Наполі. ВІДЕО
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:39
Теніс. Українець Долгополов зіграє з першою ракеткою світу Надалем на Ролан Гаррос
23:15
Футбол. Легендарний Роналдінью збирається одружитись одразу на двох жінках
22:53
Футбол. 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва
22:37
Бокс. Боб Арум: Хочемо влаштувати бій Стівенсона і Гвоздика в Києві
22:20
Футбол. Став відомий календар фінальної стадії Євро-2020
21:59
Футбол. Агент Срни пояснив, навіщо той літав до Греції
21:43
Футбол. Ліон втретє поспіль виграв жіночу Лігу чемпіонів
21:19
Футбол. Вірт може очолити аутсайдера Першої ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!