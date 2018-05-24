Боб Арум: Хочемо влаштувати бій Стівенсона і Гвоздика в Києві

Боб Арум

Відомий промоутер Боб Арум має бажання влаштувати бій Адоніса Стівенсона й Олександра Гвоздика в Києві.

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Стівенсон захистив титул, тепер він повинен битися з нами, і ми намагаємося все організувати. Ми знаємо, що Стівенсон не може битися у США", - сказав промоутер.

"Тому ми не станемо загрожувати йому, що якщо виграємо торги, то влаштуємо бій у США, а він втратить титул, тому що не прилетить. Ми хочемо влаштувати бій у Києві разом зі щорічною конференцією WBC", - пояснив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченку хочуть організувати бій в Британії.