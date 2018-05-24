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71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 22:37
Боб Арум: Хочемо влаштувати бій Стівенсона і Гвоздика в Києві
|Боб Арум
Відомий промоутер Боб Арум має бажання влаштувати бій Адоніса Стівенсона й Олександра Гвоздика в Києві.
Про це повідомляє Boxing Scene.
"Стівенсон захистив титул, тепер він повинен битися з нами, і ми намагаємося все організувати. Ми знаємо, що Стівенсон не може битися у США", - сказав промоутер.
"Тому ми не станемо загрожувати йому, що якщо виграємо торги, то влаштуємо бій у США, а він втратить титул, тому що не прилетить. Ми хочемо влаштувати бій у Києві разом зі щорічною конференцією WBC", - пояснив Арум.
Нагадаємо, що Ломаченку хочуть організувати бій в Британії.
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