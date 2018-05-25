У плани Ломаченка на наступний бій внесли зміни

У команді Ломаченка ведуть переговори щодо наступного бою

Василь Ломаченко не буде проводити бій 25 серпня, як планувалося раніше.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Ломаченко не вийде на ринг 25 серпня, але як і раніше можливо, що наступним для нього стане поєдинок за об'єднання титулів з Раймундо (Бельтраном - ред.)", - сказав Арум у коментарі для ESPN.

Цю ж інформацію повідомив і промоутер Егіс Клімас. Але і у нього поки немає ніякої конкретики про бій з Реєм Бельтраном.

"Ведемо переговори щодо наступного бою. Можливо, це буде поєдинок за об'єднання титулів з Бельтраном, але поки все знаходиться в підвішеному стані", - наводить його слова СпортАрена.

Нагадаємо, одразу після перемоги Ломаченка над Хорхе Лінаресом 12 травня Боб Арум заявив, що наступний бій українця відбудеться 25 серпня у Лос-Анджелесі.

Згодом стало відомо, що Ломаченко може зустрітися із Бельтраном.

Напередодні українець заявив, що відмовляється від одного із своїх титулів.