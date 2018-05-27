Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
386 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 13:39
Як Сіренко "відправив спати" свого чергового суперника. ВІДЕО
|Владислав Сіренко
Український супертяж Владислав Сіренко здобув ефектну перемогу над боксером з Малаві Аліком Гогодо.
Раніше була інформація, що Сіренко виграв свій дебютний бій у США.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій