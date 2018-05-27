Як Сіренко "відправив спати" свого чергового суперника. ВІДЕО

Владислав Сіренко

Український супертяж Владислав Сіренко здобув ефектну перемогу над боксером з Малаві Аліком Гогодо.

Раніше була інформація, що Сіренко виграв свій дебютний бій у США.