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28.05.2018  10:32

Перспективний українець отримав наступного суперника

Владислав Сіренко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане боксер з Демократичної Республіки Конго Найф Дідьє.

Бій Владислава Сіренка з Найфом Дідьє відбудеться 29 червня в Кейптауні, Південна Африка, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді малавійця Аліка Гогодо.





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