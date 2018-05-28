Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
233 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 10:32
Перспективний українець отримав наступного суперника
|Владислав Сіренко
Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане боксер з Демократичної Республіки Конго Найф Дідьє.
Бій Владислава Сіренка з Найфом Дідьє відбудеться 29 червня в Кейптауні, Південна Африка, пише boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що в своєму попередньому бою Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді малавійця Аліка Гогодо.
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