Перспективний українець отримав наступного суперника

Владислав Сіренко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане боксер з Демократичної Республіки Конго Найф Дідьє.

Бій Владислава Сіренка з Найфом Дідьє відбудеться 29 червня в Кейптауні, Південна Африка, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді малавійця Аліка Гогодо.