Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
73 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  15:46

Головкіну доведеться битися з Дерев'янченком?

Геннадій Головкін

Реванш між Геннадієм Головкіним і Саулем Альваресом, схоже, так і не відбудеться.

Другий бій боксерів мав пройти 5-го травня, проте був скасований через позитивний допінг-тест мексиканця.

Термін дискваліфікації Канело закінчується у вересні, і команди обох боксерів намагалися домовитися щодо проведення бою-реваншу восени. Однак тепер глава "Golden Boy Promotions" Ерік Гомес заявив, що домовитися про проведення бою не вдалося.

"Ми були близькі до угоди, але потім вони стали наполягати на рівному розподілі призового фонду. З тих пір бій-реванш знятий з порядку денного. Ми розглядаємо інших суперників. У Альвареса досить варіантів - Джейкобс, Сондерс, Чарлі, Лем'є, О'Салліван", - сказав він.

"У Головкіна теж є варіанти. Він може провести бій з Дерев'янченком. Нехай б'ється з тим, кого ніхто не знає. Ми чекати не будемо", - цитує Гомеса sport.ua.

Раніше була інформація, що Головкін знову уникає бою проти Дерев'янченка.





Читай також
Дерев'янченко - Головкін: чи бути чемпіонському бою стане відомо найближчими днями
Знаменитий Головкін тікає від українця та інших опонентів в Японію
Головкін знову уникає бою проти Дерев'янченка
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
16:52
Бокс. Президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гасієв
16:28
Футбол. Матч Україна - Албанія можуть скасувати
16:23
Футбол. Форвард Карпат провів 84 хвилини за збірну Болівії в матчі з США
16:00
Футбол. Стали відомі можливі суперники Ворскли у Лізі Європи
15:46
Бокс. Головкіну доведеться битися з Дерев'янченком?
15:25
Футбол. Селезньов розповів, чому матч проти Марокко важливий для України
15:12
Футбол. Порту ще може продати футболіста, яким цікавиться Динамо
14:53
Легка атлетика. Україна прийме командний чемпіонат Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!