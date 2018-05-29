Головкіну доведеться битися з Дерев'янченком?

Геннадій Головкін

Реванш між Геннадієм Головкіним і Саулем Альваресом, схоже, так і не відбудеться.

Другий бій боксерів мав пройти 5-го травня, проте був скасований через позитивний допінг-тест мексиканця.

Термін дискваліфікації Канело закінчується у вересні, і команди обох боксерів намагалися домовитися щодо проведення бою-реваншу восени. Однак тепер глава "Golden Boy Promotions" Ерік Гомес заявив, що домовитися про проведення бою не вдалося.

"Ми були близькі до угоди, але потім вони стали наполягати на рівному розподілі призового фонду. З тих пір бій-реванш знятий з порядку денного. Ми розглядаємо інших суперників. У Альвареса досить варіантів - Джейкобс, Сондерс, Чарлі, Лем'є, О'Салліван", - сказав він.

"У Головкіна теж є варіанти. Він може провести бій з Дерев'янченком. Нехай б'ється з тим, кого ніхто не знає. Ми чекати не будемо", - цитує Гомеса sport.ua.

Раніше була інформація, що Головкін знову уникає бою проти Дерев'янченка.