Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 16:52
Президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв
|Олександр Усік
Президент WBC Маурісіо Сулейман віддає перевагу Олександру Усику в поєдинку з Муратом Гасієвим.
Він заявив, що переможцем фіналу WBSS стане саме українець.
"Усик - найкращий важковаговик в світі. Його бій з Бріедісом - кращий, який я міг спостерігати останнім часом. Його міць, він здатний навчатися в бою .... Думаю, Усик виграє Світової боксерську суперсерію" - наводить слова Сулеймана isport.ua
Нагадаємо, що у Гасієва все ще сподіваються провести бій у Росії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій