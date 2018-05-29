Президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв

Олександр Усік

Президент WBC Маурісіо Сулейман віддає перевагу Олександру Усику в поєдинку з Муратом Гасієвим.

Він заявив, що переможцем фіналу WBSS стане саме українець.

"Усик - найкращий важковаговик в світі. Його бій з Бріедісом - кращий, який я міг спостерігати останнім часом. Його міць, він здатний навчатися в бою .... Думаю, Усик виграє Світової боксерську суперсерію" - наводить слова Сулеймана isport.ua

Нагадаємо, що у Гасієва все ще сподіваються провести бій у Росії.