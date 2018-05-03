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340 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 09:49
Лінарес: У мене є все, щоб перемогти Ломаченка
|Хорхе Лінарес
Хорхе Лінарес може виграти у Василя Ломаченка в бою 12-го травня.
Про це заявив сам венесуельський боксе.
"Кожен день ми докладаємо все більше зусиль для підготовки до бою з Василем. Він - дуже хороший боксер, швидкий і точний. Але ідеальних бійців не існує. Як я люблю говорити: "Якщо хтось колись його переміг, то чому б не зробити це і мені?" - зазначив Лінарес.
"Я вдвічі, втричі старанніше готуюся зараз, ніж до бою до Мерсіто Гесте, тому що саме про цей виклик я мріяв. Чому має статися поразка, якщо у мене є все, щоб перемогти Ломаченка?", - цитує боксера sportarena.com.
Раніше була інформація, що Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.
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