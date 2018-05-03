Хей та його суперник ледь не побилися під час дуелі поглядів. ВІДЕО

Під час дуелі поглядів напередодні поєдинку у суперважків вазі між британцями Девідом Хеєм та Тоні Белью відбулася штовханина.

Белью виявився тим, хто у кого першим не витримали нерви - він штовхнув опонента і лише пильність членів команд боксерів не дозволила розгорітися конфлікту.

Нагадаємо, що Хей та Белью зустрінуться 5 травня у Лондоні. Це буде вже друга зустріч британців - 4 березня 2017-го Белью нокаутував Хея.

Раніше повідомлялося, що Белью хоче зустрітися із переможцем поєдинку Олександр Усик - Мурат Гассієв.