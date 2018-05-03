Хей та його суперник ледь не побилися під час дуелі поглядів. ВІДЕО
Під час дуелі поглядів напередодні поєдинку у суперважків вазі між британцями Девідом Хеєм та Тоні Белью відбулася штовханина.
Белью виявився тим, хто у кого першим не витримали нерви - він штовхнув опонента і лише пильність членів команд боксерів не дозволила розгорітися конфлікту.
WATCH: Tensions boiled over between @TonyBellew and @mrdavidhaye! 👊💥— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 3 травня 2018 р.
Tony Bellew and David Haye get physical at final press conference: https://t.co/GSbEAw21Fh
Book the fight here: https://t.co/rUZhODaX6T pic.twitter.com/TMeOhxoClg
Нагадаємо, що Хей та Белью зустрінуться 5 травня у Лондоні. Це буде вже друга зустріч британців - 4 березня 2017-го Белью нокаутував Хея.
Раніше повідомлялося, що Белью хоче зустрітися із переможцем поєдинку Олександр Усик - Мурат Гассієв.
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