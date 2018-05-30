Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко наступний бій проведе до кінця 2018 року.
Про це повідомив сам боксер.
В поєдинку проти Хорхе Лінареса, в якому переміг Василь, здолавши опонента в 10 раунді, українець вивхнув плече.
У своєму Instagram українець підтвердив факт операції, проте сказав, що повернеться в ринг ще в 2018 році.
Tomorrow I undergo surgery for a torn Labrum in my right shoulder suffered during the 2nd round of my fight against Jorge Linares. I was aware something was not right with my shoulder straight away, but I could not disappoint my fans with excuses. Thank you for the overwhelming kind words I’ve already received. I’ll be back in the ring THIS year 🤖
"Завтра прооперують моє праве плече, яке постраждало під час другого раунду поєдинка проти Хорхе Лінареса. Біль усвідомив не одразу" - написав боксер.
"Дякую всім за неймовірну підтримку. Повернуся в ринг ще в ЦЬОМУ році", - завершив Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченку доведеться лягти під ніж.
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