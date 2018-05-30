Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко наступний бій проведе до кінця 2018 року.

Про це повідомив сам боксер.

В поєдинку проти Хорхе Лінареса, в якому переміг Василь, здолавши опонента в 10 раунді, українець вивхнув плече.

У своєму Instagram українець підтвердив факт операції, проте сказав, що повернеться в ринг ще в 2018 році.

"Завтра прооперують моє праве плече, яке постраждало під час другого раунду поєдинка проти Хорхе Лінареса. Біль усвідомив не одразу" - написав боксер.

"Дякую всім за неймовірну підтримку. Повернуся в ринг ще в ЦЬОМУ році", - завершив Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченку доведеться лягти під ніж.