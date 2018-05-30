Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
172 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
30.05.2018  11:43

Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко наступний бій проведе до кінця 2018 року.

Про це повідомив сам боксер.

В поєдинку проти Хорхе Лінареса, в якому переміг Василь, здолавши опонента в 10 раунді, українець вивхнув плече.

У своєму Instagram українець підтвердив факт операції, проте сказав, що повернеться в ринг ще в 2018 році.

"Завтра прооперують моє праве плече, яке постраждало під час другого раунду поєдинка проти Хорхе Лінареса. Біль усвідомив не одразу" - написав боксер.

"Дякую всім за неймовірну підтримку. Повернуся в ринг ще в ЦЬОМУ році", - завершив Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченку доведеться лягти під ніж.





Читай також
Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі
Ломаченко після перемоги над Лінаресом придбав елітне авто. ФОТО. ВІДЕО
Ломаченко - найкращий боксер світу за версією ESPN
Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:43
Бокс. Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг
11:19
Футбол. Стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу
11:15
Футбол. Макаренко став найкращим в чемпіонаті Бельгії серед українців
11:03
Футбол. Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко
10:40
Футбол. Чернігівська спортшкола чекає відповіді Динамо по виплаті за Ярмоленка
10:22
Футбол. Французький тренер може очолити Челсі
09:44
Хокей. Російський журналіст: Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще
09:41
Футбол. Шальке підписав потенційного конкурента для Коноплянки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!