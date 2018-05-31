Володимир Кличко презентував свою книгу Управління викликами

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко випустив книгу.

Про це повідомляє хsport.ua.

Назва книги - Управління викликами: стратегія проривного розвитку.

Книгу представили в перший день фестивалю Книжковий арсенал, який проходить у київському музеї Мистецький Арсенал.

Вартість книги - 175 грн, придбати можна тут.

У ній описані 12 принципів, напрацьовані українцем протягом кар'єри.

Нагадаємо, що Кличко не виключає свого повернення у бокс.