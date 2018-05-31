Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 10:38
Володимир Кличко презентував свою книгу Управління викликами
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко випустив книгу.
Про це повідомляє хsport.ua.
Назва книги - Управління викликами: стратегія проривного розвитку.
Книгу представили в перший день фестивалю Книжковий арсенал, який проходить у київському музеї Мистецький Арсенал.
Вартість книги - 175 грн, придбати можна тут.
У ній описані 12 принципів, напрацьовані українцем протягом кар'єри.
Нагадаємо, що Кличко не виключає свого повернення у бокс.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій