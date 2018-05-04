Майбутнє боксу на Олімпійських іграх все ще перебуває під загрозою
У Міжнародному олімпійському комітеті все ще обмірковують можливе виключення боксу із програми Літніх ігор.
Так, президент МОК Томас Бах назвав конкретні умови, щоб бокс і надалі був на Олімпіадах, зокрема на ОІ-2020.
У лютому в МОК відкрили розслідування щодо деяких моментів діяльності AIBA, а напередодні Бах зробив декілька заяв.
"Звіт щодо дослідження показав, що у деяких моментах ситуація покращується, проте ця організація все ще потребує визначеності у деяких справах", - пояснив Бах.
У заяві AIBA відзначається, що організація і надалі буде співпрацювати з МОК. В даний час AIBA проводить повний організаційний аналіз доповіді МОК. Наступні кроки для нормалізації ситуації в організації будуть обговорюватися на виконкомі AIBA в липні 2018 року.
При цьому Бах заявив, що бокс залишиться в програмі Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть в 2018 році в Буенос-Айресі.
Що стосується ОІ, то МОК дав час AIBA до 11 липня, адже вже 17-18 числа того місяця відбудеться чергове засідання виконавчого комітету МОК.
Нагадаємо, восени 2017 року у відставку пішов президент АІБА Чинг Куо Ву.
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