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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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04.05.2018  13:27

Майбутнє боксу на Олімпійських іграх все ще перебуває під загрозою

 

У Міжнародному олімпійському комітеті все ще обмірковують можливе виключення боксу із програми Літніх ігор. 

Так, президент МОК Томас Бах назвав конкретні умови, щоб бокс і надалі був на Олімпіадах, зокрема на ОІ-2020. 

У лютому в МОК відкрили розслідування щодо деяких моментів діяльності AIBA, а напередодні Бах зробив декілька заяв. 

"Звіт щодо дослідження показав, що у деяких моментах ситуація покращується, проте ця організація все ще потребує визначеності у деяких справах", - пояснив Бах.

У заяві AIBA відзначається, що організація і надалі буде співпрацювати з МОК. В даний час AIBA проводить повний організаційний аналіз доповіді МОК. Наступні кроки для нормалізації ситуації в організації будуть обговорюватися на виконкомі AIBA в липні 2018 року.

При цьому Бах заявив, що бокс залишиться в програмі Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть в 2018 році в Буенос-Айресі.  

Що стосується ОІ, то МОК дав час AIBA до 11 липня, адже вже 17-18 числа того місяця відбудеться чергове засідання виконавчого комітету МОК.

Нагадаємо, восени 2017 року у відставку пішов президент АІБА Чинг Куо Ву.





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