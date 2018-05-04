Навчу її бити боковий: Усик розповів, який хлопець потрібен його доньці
|Олександр Усик з донькою
Донька Олександра Усика має обрати собі гідного хлопця для подальшого життя.
Про це боксер розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Большой Куш.
"Яким повинен бути хлопець моєї дочки? Розмовляв з нею і вона каже, що однокласник їй руку заламав, ну я розумію, симпатію виявляє, не можна ж купити круасан або на чай запросити, потрібно обов'язково заламати руку", - іронізує спортсмен.
"Дай бог, щоб він любив її, щоб їй було зручно з ним. Буде він IT-шником або спортсменом, для мене головне, щоб моя дитина була щасливою", - сказав боксер.
"Боковий я її навчу бити, щоб вона і його захистила, якщо знадобиться. Звичайно, ми з ним наодинці поспілкуємося, мені б хотілося, щоб вона знайшла гідного хлопця", - сказав Усик.
Доньці Олександра Усика Єлизаветі зараз 8 років.
Нагадаємо, що Гассієв розповів, де він хоче битися проти Усика.
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