Місце проведення бою Усик - Гассієв має стати відоме до 20 травня

Мурат Гассієв і Олександр Усик

Досі невідомо, де відбудеться фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.

Однак генсек Федерації боксу Росії Умар Крємльов вважає, що місце бою стане відоме до 20 травня.

"Ми зробили необхідні пропозиції, зробили все можливе, щоб цей бій відбувся в Росії, і тепер чекаємо рішення. Думаю, наша пропозиція є найкращою. У Сочі пройшов прекрасний форум, думаю, і фінал ми проведемо так само. Думаю, до 20 травня буде рішення", - цитує Крємльова ТАСС.

Раніше Усик заявив, що він не битиметься проти Гассієва в Росії.

Також місцем проведення бою називали саудівську Джидду.