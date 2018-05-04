Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 22:21
Місце проведення бою Усик - Гассієв має стати відоме до 20 травня
|Мурат Гассієв і Олександр Усик
Досі невідомо, де відбудеться фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.
Однак генсек Федерації боксу Росії Умар Крємльов вважає, що місце бою стане відоме до 20 травня.
"Ми зробили необхідні пропозиції, зробили все можливе, щоб цей бій відбувся в Росії, і тепер чекаємо рішення. Думаю, наша пропозиція є найкращою. У Сочі пройшов прекрасний форум, думаю, і фінал ми проведемо так само. Думаю, до 20 травня буде рішення", - цитує Крємльова ТАСС.
Раніше Усик заявив, що він не битиметься проти Гассієва в Росії.
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