Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
744 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 10:23
Вибив би Макгрегору мозок: український боксер зробив зухвалу заяву щодо зірки ММА
|Денис Беринчик
Український боксер Денис Беринчик не проти спробувати себе в ММА.
Про це заявив сам срібний призер лондонської Олімпіади.
"Теоретично, я себе там (ММА - ред.) бачу. Якщо вони запропонують мені контракт і будуть готові смикнути якогось боксера в ММА, то я із задоволенням", - запевнив боксер.
"Хлопці, давайте 200 тисяч доларів, і все буде. Тому що на цю підготовку може піти як мінімум півроку", - наголосив українець.
"За ті гроші, які вони мені пропонують, я б МакГрегору вибив мізки", - цитує Беринчика Трибуна.
Нагадаємо, що нещодавно Беринчик змінив тренера.
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