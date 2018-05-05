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05.05.2018  10:23

Вибив би Макгрегору мозок: український боксер зробив зухвалу заяву щодо зірки ММА

Денис Беринчик

Український боксер Денис Беринчик не проти спробувати себе в ММА.

Про це заявив сам срібний призер лондонської Олімпіади.

"Теоретично, я себе там (ММА - ред.) бачу. Якщо вони запропонують мені контракт і будуть готові смикнути якогось боксера в ММА, то я із задоволенням", - запевнив боксер.

"Хлопці, давайте 200 тисяч доларів, і все буде. Тому що на цю підготовку може піти як мінімум півроку", - наголосив українець.

"За ті гроші, які вони мені пропонують, я б МакГрегору вибив мізки", - цитує Беринчика Трибуна.

Нагадаємо, що нещодавно Беринчик змінив тренера.





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