Вибив би Макгрегору мозок: український боксер зробив зухвалу заяву щодо зірки ММА

Денис Беринчик

Український боксер Денис Беринчик не проти спробувати себе в ММА.

Про це заявив сам срібний призер лондонської Олімпіади.

"Теоретично, я себе там (ММА - ред.) бачу. Якщо вони запропонують мені контракт і будуть готові смикнути якогось боксера в ММА, то я із задоволенням", - запевнив боксер.

"Хлопці, давайте 200 тисяч доларів, і все буде. Тому що на цю підготовку може піти як мінімум півроку", - наголосив українець.

"За ті гроші, які вони мені пропонують, я б МакГрегору вибив мізки", - цитує Беринчика Трибуна.

Нагадаємо, що нещодавно Беринчик змінив тренера.