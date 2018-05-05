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234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 20:42
Український боксер зробив свій прогноз на бій Лінарес - Ломаченко
|Денис Берінчик
Василь Ломаченко виграє у Хорхе Лінареса в бою 12-го травня.
Про це в Інстаграмі заявив український боксер Денис Берінчик.
"12 травня будемо дивитися прекрасний бій Василя Ломаченка і Лінареса, королька цього недобитого. Лінарес буде поганий в цьому році, думаю, він знову відчує гіркоту поразки, йому не звикати", - заявив Беринчик.
Як відомо, раніше Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.
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