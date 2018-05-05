Український боксер зробив свій прогноз на бій Лінарес - Ломаченко

Денис Берінчик

Василь Ломаченко виграє у Хорхе Лінареса в бою 12-го травня.

Про це в Інстаграмі заявив український боксер Денис Берінчик.

"12 травня будемо дивитися прекрасний бій Василя Ломаченка і Лінареса, королька цього недобитого. Лінарес буде поганий в цьому році, думаю, він знову відчує гіркоту поразки, йому не звикати", - заявив Беринчик.

Як відомо, раніше Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.