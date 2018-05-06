Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
498 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 11:33
Головкін нокаутував Мартиросяна. ВІДЕО
|Головкін проти Мартиросяна
Уночі з 5 на 6 травня в американському Карсоні відбувся боксерський поєдинок між казахом Геннадієм Головіним і американцем вірменського походження Ванесом Мартиросяном.
У другому раунді битви Головкін нокаутував Мартиросяна.
Для казаха ця перемога стала 38-ою. Мартиросян уперше з травня 2016 року вийшов на ринг і програв учетверте в кар'єрі.
Нагадаємо, що Тоні Белью нокаутував Девіда Хея. ВІДЕО.
Gennady Golovkin lands a barrage of punches on Vanes Martirosyan in the 2nd round to knock him out in his first fight since Canelo. #GGG pic.twitter.com/BKUo9mp1dO— Matt (@theluzzmachine) 6 мая 2018 г.
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