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06.05.2018  11:33

Головкін нокаутував Мартиросяна. ВІДЕО

 Головкін проти Мартиросяна

Уночі з 5 на 6 травня в американському Карсоні відбувся боксерський поєдинок між казахом Геннадієм Головіним і американцем вірменського походження Ванесом Мартиросяном.

У другому раунді битви Головкін нокаутував Мартиросяна.

Для казаха ця перемога стала 38-ою. Мартиросян уперше з травня 2016 року вийшов на ринг і програв учетверте в кар'єрі.

Нагадаємо, що Тоні Белью нокаутував Девіда Хея. ВІДЕО.





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