Головкін нокаутував Мартиросяна. ВІДЕО

Уночі з 5 на 6 травня в американському Карсоні відбувся боксерський поєдинок між казахом Геннадієм Головіним і американцем вірменського походження Ванесом Мартиросяном.

У другому раунді битви Головкін нокаутував Мартиросяна.

Для казаха ця перемога стала 38-ою. Мартиросян уперше з травня 2016 року вийшов на ринг і програв учетверте в кар'єрі.

Gennady Golovkin lands a barrage of punches on Vanes Martirosyan in the 2nd round to knock him out in his first fight since Canelo. #GGG pic.twitter.com/BKUo9mp1dO