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673 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 11:42
Лінарес: Не здамся Ломаченку ні за яких умов
|Хорхе Лінарес
Чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес не здасться в бою з Василем Ломаченком.
Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.
"Я ніколи не здамся в бою, ні за яких умов. Ломаченка хвалять, що він змушує суперників не виходити в ринг, відмовитися від поєдинку. Я не боксер, який залишає битву, я той, хто буде захищатися", - сказав Лінарес.
Як відомо, раніше Лінарес заявив, що у нього є все, щоб перемогти Ломаченка.
Додамо, що раніше прогноз на бій Ломаченко - Лінарес дав колишній тренер Майка Тайсона.
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