Лінарес: Не здамся Ломаченку ні за яких умов

Хорхе Лінарес

Чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес не здасться в бою з Василем Ломаченком.

Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.

"Я ніколи не здамся в бою, ні за яких умов. Ломаченка хвалять, що він змушує суперників не виходити в ринг, відмовитися від поєдинку. Я не боксер, який залишає битву, я той, хто буде захищатися", - сказав Лінарес.

Як відомо, раніше Лінарес заявив, що у нього є все, щоб перемогти Ломаченка.

Додамо, що раніше прогноз на бій Ломаченко - Лінарес дав колишній тренер Майка Тайсона.