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07.05.2018  14:53

Головкін знову уникає бою проти Дерев'янченка

Сергій Дерев'янченко

Команда Геннадія Головкіна попросила IBF про ще одну відстрочку обов'язкового захисту титулу.

Як відомо, IBF в квітні постановила, що Головкін повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Сергієм Дерев'янченком до 3 серпня. За статутом IBF дві поспіль відстрочки обов'язкового захисту титулу заборонені. Якщо Головкін відмовиться від бою з Дерев'янченком, його можуть позбавити пояса.

Команда Геннадія Головкіна планує провести у вересні повторний поєдинок проти Сауля Альвареса. Минулої осені зустріч боксерів закінчилася внічию. Другий бій Головкіна і Альвареса повинен був пройти 5 травня, але мексиканець здав позитивну допінг-пробу і був відсторонений від боїв на півроку, пише tribuna.com.

Геннадій Головкін 5 травня провів бій проти Ванеса Мартиросяна і переміг нокаутом у другому раунді.

Як відомо, раніше тренер українця наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем.





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