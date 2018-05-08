Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
646 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.05.2018  12:59

Знаменитий Головкін тікає від українця та інших опонентів в Японію

 

Чемпіон світу за декількома версіями у середній вазі Геннадій Головкін має серйозні наміри провести бій у Японії.

Його суперником стане місцевий боксер, володар титулу регулярного чемпіона WBA Ріота Мурата, який є обов'язковим претендентом на титул WBA Головкіна.  

Повідомляється, що промоутери вже обговорили можливість проведення бою. 

Стало відомо, що завдяки великій популярності Мурати у Японії Головкін може отримати за цей бій більше, ніж за зустрічі із претендентами на інші титули - українцем Сергієм Дерев'янченком (IBF), Джермалом Шарло (WBC) та Біллі Джо Сондерсом (WBO). 

Тож цілком ймовірно, що бій із японцем відбудеться вже у вересні - якщо промоутерам не вдасться організувати матч реванш із Канело Альваресом, який мав відбутися 5 травня і від якого відмовився мексиканець. 

Раніше повідомлялося, що Геннадій Головкін 5 травня провів бій проти Ванеса Мартиросяна і переміг нокаутом у другому раунді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Головкін втратить титул IBF через відмову битися із Дерев'янченком





Читай також
У команді Головкіна жорстко висловилися щодо бою з українцем
Стало відомо, коли Альварес і Головкін проведуть другий бій
Тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем
Дерев'янченко битиметься за титул не з Головкіним?
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
15:44
Бокс. Знаменитий голівудський актор зіграє роль тренера Майка Тайсона
15:20
Футбол. Зірковий гравець Реала продовжив тролинг Зінченка через упущений на землю кубок
15:01
Футбол. Ребров пояснив, чому він пішов на матч Динамо на сектор з ультрас
13:58
Футбол. Названо нового головного тренера Металіста 1925
13:48
Бокс. Це виклик для Ломаченка і він з ним впорається: Арум висловився щодо зміни українцем вагової категорії
13:26
Футбол. Стало відомо, коли в Арсеналі визначаться із наступником Венгера
12:59
Бокс. Знаменитий Головкін тікає від українця та інших опонентів в Японію
12:56
Футбол. Фергюсон вийшов із коми та пішов на поправку - ЗМІ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!