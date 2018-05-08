Знаменитий Головкін тікає від українця та інших опонентів в Японію
Чемпіон світу за декількома версіями у середній вазі Геннадій Головкін має серйозні наміри провести бій у Японії.
Його суперником стане місцевий боксер, володар титулу регулярного чемпіона WBA Ріота Мурата, який є обов'язковим претендентом на титул WBA Головкіна.
Повідомляється, що промоутери вже обговорили можливість проведення бою.
Стало відомо, що завдяки великій популярності Мурати у Японії Головкін може отримати за цей бій більше, ніж за зустрічі із претендентами на інші титули - українцем Сергієм Дерев'янченком (IBF), Джермалом Шарло (WBC) та Біллі Джо Сондерсом (WBO).
Тож цілком ймовірно, що бій із японцем відбудеться вже у вересні - якщо промоутерам не вдасться організувати матч реванш із Канело Альваресом, який мав відбутися 5 травня і від якого відмовився мексиканець.
Раніше повідомлялося, що Геннадій Головкін 5 травня провів бій проти Ванеса Мартиросяна і переміг нокаутом у другому раунді.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Головкін втратить титул IBF через відмову битися із Дерев'янченком.
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