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08.05.2018  13:48

Це виклик для Ломаченка і він з ним впорається: Арум висловився щодо зміни українцем вагової категорії

 Василь Ломаченко/Instagram

Василь Ломаченко - природжений боксер напівлегкої вагової категорії, тому перехід в іншу вагу - виклик для нього. 

Таку заяву зробив промоутер українця Боб Арум. 

"Це великий виклик для Ломаченка. Тому що якщо він поб'є Лінареса, усі його наступні опоненти будуть більшими. Не треба забувати, що Ломаченко - природжений боксер напівлегкої ваги. І от він перейшов у другу напівлегку категорію, потім у легку. І це виклик. Я думаю, він впорається, але поки ми не знаємо, як воно буде", - цитує Арума BoxingScene. 

Зазначимо, що цілком ймовірно цією заявою Арум показав, що у Ломаченка немає планів повертатися у нижчі вагові категорії. 

Нагадаємо, Ломаченко зустрінеться 12 травня у Нью-Йорку із Хорхе Лінаресом, на кону бою буде титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг). 

Раніше Арум розповів, у чому Ломаченко перевершив відомих боксерів.





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