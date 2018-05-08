Знаменитий голівудський актор зіграє роль тренера Майка Тайсона

Майк Тайсон та Кас Д'Амато

Знаменитого голівудського актора Брюса Вілліса затведжено на роль Каса Д'Амато, який виховав легендарного Майка Тайсона.

Хто гратиме Майка Тайсона, поки не повідомляється.

Мова йде про зйомки байопіку під назвою Секундант (Cornerman), в якому автори та продюсери спробують показати непросте життя Тайсона та його наставника. Повідомляється, що Тайсон погодився змалювати у стрічці багато подробиць його життєвого шляху - не лише у спорті, а й поза ним, зокрема і про неприємну історію зі згвалтуванням, за яку його було ув'язнено

Відомо, що режисером фільму буде Руперт Френд - 36-річний британський актор, для якого це буде режисерський дебют.

"Це історія про двох талановитих людей. Кожен з них був достатньо сміливий, щоб відкрити власні страхи іншим. Це історія про людей, які своєю співпрацею спонукали один одного до успіху", - каже Френд.

За інформацією ЗМІ, за створення картини мав взятися відомий режисер Мартін Скорцезе. Поки що немає точних даних щодо його участі у проекті.

Відомо, що зйомки розпочнуться восени.

Раніше повідомлялося, що українець Василь Ломаченко хоче досягнути висот Майка Тайсона та Мохамеда Алі.