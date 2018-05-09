Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
482 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 14:59
Ломаченко може звільнити пояс WBO у напівлегкій вазі
|Василь Ломаченко
Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) отримав 10 днів від WBO на ухвалення рішення, в якій вазі він продовжить кар'єру.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Якщо Ломаченко переможе Лінареса 12 травня, він стане чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі.
WBO просить українця обрати рішення, щоб у випадку відмови від пояса, організувати чемпіонський бій між Масаюкі Іто (23-1-1, 12 КО) і Крістофером Діасом (23-0, 15 КО).
Ломаченко співпрацює з Top Rank, який зацікавлений у проведенні титульного бою Діаса, який також є клієнтом компанії, пише Трибуна.
Нагадаємо, що в Америці розповіли, у чому Ломаченко вже перевершив великих та легендарних боксерів.
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