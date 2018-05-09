Ломаченко може звільнити пояс WBO у напівлегкій вазі

Василь Ломаченко

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) отримав 10 днів від WBO на ухвалення рішення, в якій вазі він продовжить кар'єру.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Якщо Ломаченко переможе Лінареса 12 травня, він стане чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі.

WBO просить українця обрати рішення, щоб у випадку відмови від пояса, організувати чемпіонський бій між Масаюкі Іто (23-1-1, 12 КО) і Крістофером Діасом (23-0, 15 КО).

Ломаченко співпрацює з Top Rank, який зацікавлений у проведенні титульного бою Діаса, який також є клієнтом компанії, пише Трибуна.

Нагадаємо, що в Америці розповіли, у чому Ломаченко вже перевершив великих та легендарних боксерів.