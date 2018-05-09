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09.05.2018  18:52

Ломаченко проведе бій з Пак'яо в 2018-му році?

 

Василь Ломаченко може провести бій проти Менні Пак'яо до кінця 2018-го року.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Це може статися, якщо так вирішить Пак'яо. Зараз важко давати йому поради, тому що він дуже неохоче їх приймає, вважаючи за краще вирішувати самостійно. Він звик діяти подібним чином", - зазначив Арум.

"Пак'яо вже довгий час розмовляє зі мною з приводу бою проти Ломаченка. Він навіть хотів битися проти українця замість бою з Матіссе, але батько Василя не захотів цього бою бо хотів спочатку протестувати сина в іншій вазі", - цитує Арума sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може звільнити пояс WBO у напівлегкій вазі.

Також раніше Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо.





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