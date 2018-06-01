Ломаченку пророкують успішні виступи у ще вищій ваговій категорії

Теренс Кроуфорд та Василь Ломаченко

Василь Ломаченко, який 12 травня завоював пояс чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг), може продовжити виступи у вищій ваговій категорії.

Таку думку в ефірі телеканалу BoxingNation висловив промоутер українця Боб Арум, коментуючи можливі перспективі для Ломаченка та одного із найкращих боксерів планети Теренса Кроуфорда.

"Побачимо. А наразі важко визначити, як їхнє тіло буде набиратися ваги і чи зможуть вони перенести свою силу на вищі вагові категорії. Що стосується Ломаченка, то я впевнений, що він міг би виступати у напівсередній вазі (до 63,5 кг). Але для велтервейта (до 66,7 кг - категорія, в якій проводили свої яскраві бої Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо - ред.) він занадто малий", - цитує Арума BoxingScene.

Зазначимо, що у свою чергу Кроуфорд піднявся у категорію до 66,7 кг, а раніше він виступав саме у 63,5 кг.

Як відомо, Василь Ломаченко пережив операцію на плечі і зараз відновлюєьтся після травми.