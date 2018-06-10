Тайсон Ф'юрі успішно повернувся через майже три роки після несподіваної перемоги над Кличком. ВІДЕО
|Тайсон Ф'юрі
Британець Тайсон Ф'юрі достроково переміг албанця Сефера Сефері у поєдинку, який відбувся 9 червня у Манчестері.
Бій завершився після того, як Сефері відмовився виходити на 5-й раунд.
Таким чином, 29-річний Ф'юрі здобув 26 перемогу у своїй кар'єрі, тоді як Сефері програв вдруге.
Зазначимо, що це був перший бій британця після того, як 28 листопада 2015 року він несподівано суддівським рішенням здолав Володимира Кличка у Дюссельдорфі.
"Наступного разу я буду кращим. Я проведу більше раундів проти сильнішого опонента. Розумію, що понад два з половиною років перерви - то занадто, але тепер я ставлюсь до своєї кар'єри дуже серйозно і буду насолоджуватися кожним моментом", - сказав після бою британець.
Представники Ф'юрі заявили, що той проведе наступний бій вже у серпні - суперник поки невідомий, проте матч заплановано 18 серпня у Белфасті.
Нагадаємо, раніше британець назвав братів Кличків лузерами. Також він візначився скандальними заявами щодо Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.
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