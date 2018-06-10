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10.06.2018  08:52

Один із найкращих боксерів у світі здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку. ВІДЕО


Один із найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії Теренс Кроуфорд здолав Джеффа Горна, завоювавши чемпіонським пояс WBO у напівсередній вазі.

Протистояння американського та австралійського боксерів відбулося в Лас-Вегасі і завершилося у 9 раунді технічним нокаутом для Горна, коли суддя зупинив бій. 

Зазначимо, що цей був перший бій для Кроуфорда у категорії 147 фунтів (до 66,7 кг). Також він став чемпіоном світу вже у третій вазі.

До цього він завойовував титули в легкій і першій напівсередній категоріях. У серпні 2017 року він став абсолютним чемпіоном, ставши третім боксером на планеті, кому це вдалося.

На рахунку Кроуфорда 33 перемоги у 33 поєдинках, а для Горна, який у липні 2017-го несподівано переміг Менні Пак'яо, це перша поразка у кар'єрі. 

Раніше повідомлялося, що українець Віктор Постол зустрінеться із британцем Джошом Тейлором, щоб визначити обов'язкового претендента на пояс чемпіона WBC у першій напівсередній вазі, яким колись володів Кроуфорд.

Нагадаємо, що у свіжому рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring Кроуфорд йшов третім після Василя Ломаченка.





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