Стало відомо за кого вболівав Лома в поєдинку між Кроуфордом і Горном

Український боксер Василь Ломаченко побажав удачі Теренсу Кроуфорду в поєдинку з Джеффом Горном, який пройшов 9 червня в Чікаго.

Про це повідомим сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Удачі моєму другу Теренсу сьогодні вночі. Зроби свою справу", - написав Лома.

Раніше повідомлялося, що один із найкращих боксерів у світі здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку.

Крім того, Тайсон Ф'юрі успішно повернувся через майже три роки після несподіваної перемоги над Кличком.