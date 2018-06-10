Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 12:55
Стало відомо за кого вболівав Лома в поєдинку між Кроуфордом і Горном
Український боксер Василь Ломаченко побажав удачі Теренсу Кроуфорду в поєдинку з Джеффом Горном, який пройшов 9 червня в Чікаго.
Про це повідомим сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.
"Удачі моєму другу Теренсу сьогодні вночі. Зроби свою справу", - написав Лома.
Раніше повідомлялося, що один із найкращих боксерів у світі здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку.
Крім того, Тайсон Ф'юрі успішно повернувся через майже три роки після несподіваної перемоги над Кличком.
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