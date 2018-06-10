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10.06.2018  12:55

Стало відомо за кого вболівав Лома в поєдинку між Кроуфордом і Горном

 

Український боксер Василь Ломаченко побажав удачі Теренсу Кроуфорду в поєдинку з Джеффом Горном, який пройшов 9 червня в Чікаго.

Про це повідомим сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Удачі моєму другу Теренсу сьогодні вночі. Зроби свою справу", - написав Лома.

Good luck to my friend @tbudcrawford tonight. Take care of business 🥊

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Июн 2018 в 5:23 PD

Раніше повідомлялося, що один із найкращих боксерів у світі здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку.

Крім того, Тайсон Ф'юрі успішно повернувся через майже три роки після несподіваної перемоги над Кличком.





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