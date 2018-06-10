Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
196 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 15:50
Український боксер здобув перемогу після двох поспіль поразок
|Іван Редкач
Український боксер Іван Редкач переміг американця Брайана Джонсона у 8-мираундовому поєдинку.
Боксери виглядали конкуретно, але Редкач завдавав більше ударів і виглядав трохи небезпечніше свого суперника.
Судді одноголосно віддали перемогу українцеві 79-73, 78-74 і 77-75. Смаку цій перемозі додало те, що вона стала першою після двох поспіль поразок.
Як відомо, в попередньому бою Редкач програв Джону Моліні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій