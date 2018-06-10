Український боксер здобув перемогу після двох поспіль поразок

Іван Редкач

Український боксер Іван Редкач переміг американця Брайана Джонсона у 8-мираундовому поєдинку.

Боксери виглядали конкуретно, але Редкач завдавав більше ударів і виглядав трохи небезпечніше свого суперника.

Судді одноголосно віддали перемогу українцеві 79-73, 78-74 і 77-75. Смаку цій перемозі додало те, що вона стала першою після двох поспіль поразок.

Як відомо, в попередньому бою Редкач програв Джону Моліні.

До цього він, також, поступився Аргенісу Мендесу