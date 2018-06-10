Мер Києва залишив відбиток кулака для музею Залу слави

Віталій Кличко

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Віталій Кличко залишив музею Залу слави боксу відбиток свого кулака.

Це традиційна процедура для боксерів, яких включають до Зали слави.

Нагадаємо, Віталій Кличко став першим українським членом міжнародного Залу слави боксу. Напередодні він прибув до США на офіційну церемонію.

У категорії "Сучасні боксери" (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) спочатку було 32 кандидата. З них шляхом голосування вибрали трьох членів Залу слави.

Крім Кличка в Зал слави увійшли Ерік Моралес і Вінкі Райт, пише klitschko-brothers.com.

Як відомо, раніше Кличко порівняв роботу мера і боксера.

Також нещодавно у США зробили цікаве порівняння щодо братів Кличків.