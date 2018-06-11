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11.06.2018  09:10

Віталій Кличко замовив слівце за брата в Залі боксерської слави

Володимир Кличко

Володимир Кличко має шанс увійти до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це розповів брат боксера Віталій.

"Це не реальність, це мрія. Ніколи не очікував, що ввійду в Зал слави боксу. Ніколи не очікував, що стану чемпіоном світу в США. Я дуже пишаюся бути разом з легендами боксу. Це мрія бути з Мухаммедом Алі в Залі слави", - говорить екс-чемпіон категорії суперваговиків.

"Я дуже пишаюся, що в мене найсильніший брат у світі. Ми допомагали один одному. Хочу подякувати йому за все, що він для мене зробив і його підтримку. Я більш ніж упевнений, що він теж буде в Міжнародному залі боксерської слави", - наводить слова Віталія Кличка AP.

Нагадуємо, що Віталій Кличко першим з українців включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Раніше повідомлялося, що Володимир кличко не виключає свого повернення в бокс.





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