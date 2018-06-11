Віталій Кличко замовив слівце за брата в Залі боксерської слави
|Володимир Кличко
Володимир Кличко має шанс увійти до Міжнародної зали боксерської слави.
Про це розповів брат боксера Віталій.
"Це не реальність, це мрія. Ніколи не очікував, що ввійду в Зал слави боксу. Ніколи не очікував, що стану чемпіоном світу в США. Я дуже пишаюся бути разом з легендами боксу. Це мрія бути з Мухаммедом Алі в Залі слави", - говорить екс-чемпіон категорії суперваговиків.
"Я дуже пишаюся, що в мене найсильніший брат у світі. Ми допомагали один одному. Хочу подякувати йому за все, що він для мене зробив і його підтримку. Я більш ніж упевнений, що він теж буде в Міжнародному залі боксерської слави", - наводить слова Віталія Кличка AP.
Нагадуємо, що Віталій Кличко першим з українців включений до Міжнародної зали боксерської слави.
Раніше повідомлялося, що Володимир кличко не виключає свого повернення в бокс.
ЧС-2018
Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світуВперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
ЧС-2018
"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОБагато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
|
11.06.2018
По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій