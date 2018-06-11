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11.06.2018  14:55

Список можливих суперників Ломаченка поповнився черговим боксером

Василь Ломаченко і Майкі Гарсія

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія може стати наступним опонентом українця Василя Ломаченка в ринзі.

Про це повідомив сам американець порталу BoxingScene.

За словами Гарсії тільки бій з українцем матиме для нього сенс.

"Єдине, чого я зараз хочу - це об'єднати пояси, а єдиним доступним на даний момент чемпіоном був Істер. Тому тепер мені потрібно його перемогти", - говорить Гарсія.

"Я проведу бій 28 липня, але до цього було багато розмов про можливість бою з Василем Ломаченком. Якщо я виграю в бою з Істером, то хочу продовжити об'єднувати пояси. І тоді сенс матиме тільки бій із Ломаченко ", - наводить слова американського боксера isport.

Нагадаємо, раніше про бажання битися з Ломаченко розповів Істер.

До цього, Бельтран заявляв, що хоче вийти з Ломаченком в ринг.





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