Список можливих суперників Ломаченка поповнився черговим боксером
|Василь Ломаченко і Майкі Гарсія
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія може стати наступним опонентом українця Василя Ломаченка в ринзі.
Про це повідомив сам американець порталу BoxingScene.
За словами Гарсії тільки бій з українцем матиме для нього сенс.
"Єдине, чого я зараз хочу - це об'єднати пояси, а єдиним доступним на даний момент чемпіоном був Істер. Тому тепер мені потрібно його перемогти", - говорить Гарсія.
"Я проведу бій 28 липня, але до цього було багато розмов про можливість бою з Василем Ломаченком. Якщо я виграю в бою з Істером, то хочу продовжити об'єднувати пояси. І тоді сенс матиме тільки бій із Ломаченко ", - наводить слова американського боксера isport.
Нагадаємо, раніше про бажання битися з Ломаченко розповів Істер.
До цього, Бельтран заявляв, що хоче вийти з Ломаченком в ринг.
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