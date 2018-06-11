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251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 18:59
Тренер американського боксера назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном
|Теренс Кроуфорд і Василь Ломаченко
Американець Теренс Кроуфорд - найкращий боксер в pound-for-pound.
Про це заявив його тренер Брайан Макінтайр, відповідаючи на питання, хто зараз номер один у світі - Кроуфорд чи Василь Ломаченко.
"Ми візьмемо це місце. Я думаю, що ми прокинемося вранці в понеділок-вівторок і побачимо Теренса номером один pound-for-pound в світі. Якщо ми не зможемо посісти перше місце, я закінчую з цим б**ським журналом The Ring", - сказав він.
"Ломаченко нокаутував Лінареса? Й**бане собаче лайно... Ми знаємо хто найкращий боєць світу. Ми знаємо це. Це Теренс Кроуфорд", - цитує Макінтайра tribuna.com.
Як відомо, напередодні Кроуфорд здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку.
Раніше також Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.
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