Тренер американського боксера назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном

Теренс Кроуфорд і Василь Ломаченко

Американець Теренс Кроуфорд - найкращий боксер в pound-for-pound.

Про це заявив його тренер Брайан Макінтайр, відповідаючи на питання, хто зараз номер один у світі - Кроуфорд чи Василь Ломаченко.

"Ми візьмемо це місце. Я думаю, що ми прокинемося вранці в понеділок-вівторок і побачимо Теренса номером один pound-for-pound в світі. Якщо ми не зможемо посісти перше місце, я закінчую з цим б**ським журналом The Ring", - сказав він.

"Ломаченко нокаутував Лінареса? Й**бане собаче лайно... Ми знаємо хто найкращий боєць світу. Ми знаємо це. Це Теренс Кроуфорд", - цитує Макінтайра tribuna.com.

Як відомо, напередодні Кроуфорд здобув перемогу нокаутом у суперпоєдинку.

Раніше також Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.