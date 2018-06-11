Українець в США програв екс-супернику Усика

Майкл Хантер

Американський супертяж Майкл Хантер в США отримав дострокову перемогу технічним нокаутом в 5-му раунді над грузином з українським паспортом Яго Кіладзе.

У 5-му раунді Хантер влучив потужним прямим справа і Кіладзе опинився на настилі рингу. Потім, Майкл почав добивати Кіладзе і рефері зупинив бій, пише mmaboxing.

Як відомо, раніше Хантер програв іншому українцю Олександру Усику.

Хантер заявляв, що хотів би провести бій-реванш з Усиком.