Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
344 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 20:04
Українець в США програв екс-супернику Усика
|Майкл Хантер
Американський супертяж Майкл Хантер в США отримав дострокову перемогу технічним нокаутом в 5-му раунді над грузином з українським паспортом Яго Кіладзе.
У 5-му раунді Хантер влучив потужним прямим справа і Кіладзе опинився на настилі рингу. Потім, Майкл почав добивати Кіладзе і рефері зупинив бій, пише mmaboxing.
Як відомо, раніше Хантер програв іншому українцю Олександру Усику.
Хантер заявляв, що хотів би провести бій-реванш з Усиком.
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