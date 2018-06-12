Стало відомо, проти кого битиметься українець за титул, який відібрали у Головкіна
|Сергій Дерев'янченко
У Міжнародній федерації боксу (IBF) прийняли рішення розіграти вакантний титул в середній вазі між першим і третім номером рейтингу організації, Сергієм Дерев'янченком з України та американцем Деніелом Джейкобсом.
Раніше IBF відібрала титул у Геннадія Головкіна за небажання битися з обов'язковим претендентом Дерев'янченком.
У понеділок з штаб-квартири IBF були відправлені листи промоутерам бійців з пропозицією негайно приступити до переговорів. Якщо сторони не домовляться до 11-го липня, то будуть призначені промоутерські торги.
У разі, якщо справа дійде до промоутерських торгів, призовий фонд буде розподілений між бійцями порівну.
Джейкобс також є кандидатом на бій проти мексиканця Сауля Альвареса - цей бій може відбутися 15 вересня.
Відзначимо, що у Дерев'янченка і Джейкобса не тільки один менеджер Кіт Коннолі, але і тренер - обидва працюють під керівництвом американця Андре Розьє, пише vringe.com.
Як відомо, раніше тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем.
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