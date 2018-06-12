Стало відомо, проти кого битиметься українець за титул, який відібрали у Головкіна

Сергій Дерев'янченко

У Міжнародній федерації боксу (IBF) прийняли рішення розіграти вакантний титул в середній вазі між першим і третім номером рейтингу організації, Сергієм Дерев'янченком з України та американцем Деніелом Джейкобсом.

Раніше IBF відібрала титул у Геннадія Головкіна за небажання битися з обов'язковим претендентом Дерев'янченком.

У понеділок з штаб-квартири IBF були відправлені листи промоутерам бійців з пропозицією негайно приступити до переговорів. Якщо сторони не домовляться до 11-го липня, то будуть призначені промоутерські торги.

У разі, якщо справа дійде до промоутерських торгів, призовий фонд буде розподілений між бійцями порівну.

Джейкобс також є кандидатом на бій проти мексиканця Сауля Альвареса - цей бій може відбутися 15 вересня.

Відзначимо, що у Дерев'янченка і Джейкобса не тільки один менеджер Кіт Коннолі, але і тренер - обидва працюють під керівництвом американця Андре Розьє, пише vringe.com.

Як відомо, раніше тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем.