Вайлдер і Джошуа домовилися щодо проведення відразу двох поєдинків

Деонтей Вайлдер і Ентоні Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер і чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа проведуть об'єднавчий бій.

Зустріч запланована у Великобританії і відбудеться у 2018 році, повідомляє ESPN з посиланням на одного з менеджерів Вайлдера - Шеллі Фінкеля.

Офіційний контракт буде підписаний найближчим часом.

Крім того, Вайлдер і Джошуа проведуть матч-реванш, який повинен відбутися в 2019 році в США.

Як відомо, раніше промоутер висловився щодо суперпоєдинку Джошуа - Вайлдер.

Також можливий бій Джошуа - Вайлдер порівняли із епічним протистоянням двох титанів у 1990-х.