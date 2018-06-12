Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 11:38
Вайлдер і Джошуа домовилися щодо проведення відразу двох поєдинків
|Деонтей Вайлдер і Ентоні Джошуа
Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер і чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа проведуть об'єднавчий бій.
Зустріч запланована у Великобританії і відбудеться у 2018 році, повідомляє ESPN з посиланням на одного з менеджерів Вайлдера - Шеллі Фінкеля.
Офіційний контракт буде підписаний найближчим часом.
Крім того, Вайлдер і Джошуа проведуть матч-реванш, який повинен відбутися в 2019 році в США.
Як відомо, раніше промоутер висловився щодо суперпоєдинку Джошуа - Вайлдер.
Також можливий бій Джошуа - Вайлдер порівняли із епічним протистоянням двох титанів у 1990-х.
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