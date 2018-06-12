Легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд повинен бути лідером P4P, а не Василь Ломаченко.

Про це заявив легендарний Флойд Мейвезер.

"Цей хлопець, Теренс Кроуфорд, вже побив парочку золотих медалістів, став абсолютним чемпіоном світу", - сказав він.

"Всі ми знаємо, що саме він є реальним лідером P4P. Тому логічно, що саме він повинен бути №1 в своїй промоутерській компанії Top Rank", - цитує Мейвезера tribuna.com.

Як відомо, раніше тренер Кроуфорда назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном.

В останньому своєму бою Кроуфорд переміг Джеффа Горна.