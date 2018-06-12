Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
432 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 14:13
Легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі
|Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд повинен бути лідером P4P, а не Василь Ломаченко.
Про це заявив легендарний Флойд Мейвезер.
"Цей хлопець, Теренс Кроуфорд, вже побив парочку золотих медалістів, став абсолютним чемпіоном світу", - сказав він.
"Всі ми знаємо, що саме він є реальним лідером P4P. Тому логічно, що саме він повинен бути №1 в своїй промоутерській компанії Top Rank", - цитує Мейвезера tribuna.com.
Як відомо, раніше тренер Кроуфорда назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном.
В останньому своєму бою Кроуфорд переміг Джеффа Горна.
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