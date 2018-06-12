Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 15:09
Девід Хей оголосив про завершення кар'єри
|Девід Хей
Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей припинив виступи.
Про це пише ВВС.
37-річний боксер провів на професійному рингу 32 бої, здобувши 28 перемог (26 нокаутом). Але в двох останніх боях британець програв.
У своєму останньому бою Хей був нокаутований Тоні Белью.
Як відомо, у 2011 році британець поступився Володимиру Кличку в бою за титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring.
Додамо, що Девід Хей став промоутером.
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