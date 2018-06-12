Девід Хей оголосив про завершення кар'єри

Девід Хей

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей припинив виступи.

Про це пише ВВС.

37-річний боксер провів на професійному рингу 32 бої, здобувши 28 перемог (26 нокаутом). Але в двох останніх боях британець програв.

У своєму останньому бою Хей був нокаутований Тоні Белью.

Як відомо, у 2011 році британець поступився Володимиру Кличку в бою за титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring.

Додамо, що Девід Хей став промоутером.