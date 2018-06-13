Гассієв замість Усика битиметься з американцем?

Мурат Гассієв

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями IBF і WBA Super Мурат Гассієв може не провести бій з Олександром Усиком 21 липня.

Про це повідомляє BoxingTalk.

Зараз більш ймовірне проведення в цей день в Росії поєдинку Гассієва з американцем Ендрю Табіті, пише tribuna.com.

Нагадаємо, Гассієв і Усик мали зустрітися у фіналі WBSS 11-го травня в Джидді (Саудівська Аравія), але бій був перенесений через травму українця.

Нині їх поєдинок запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.

Як відомо, раніше президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв.