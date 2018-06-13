Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
516 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.06.2018  09:50

Гассієв замість Усика битиметься з американцем?

Мурат Гассієв

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями IBF і WBA Super Мурат Гассієв може не провести бій з Олександром Усиком 21 липня.

Про це повідомляє BoxingTalk.

Зараз більш ймовірне проведення в цей день в Росії поєдинку Гассієва з американцем Ендрю Табіті, пише tribuna.com.

Нагадаємо, Гассієв і Усик мали зустрітися у фіналі WBSS 11-го травня в Джидді (Саудівська Аравія), але бій був перенесений через травму українця.

Нині їх поєдинок запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.

Як відомо, раніше президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв





Читай також
Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим
Усик і Гассієв битимуться 21-го липня
Президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
10:58
Футбол. Гучний трансфер Барселони не відбудеться?
10:49
Футбол. Експерт каналу Футбол назвав Зінченка "другим Тимощуком"
10:18
Футбол. Шапаренко розповів, хто взяв над ним шефство в збірній
09:50
Бокс. Гассієв замість Усика битиметься з американцем?
09:26
Футбол. Зірку очолить тренер молодіжної команди
09:10
Футбол. Реал підпише українського воротаря?
08:38
ЧС-2018. Календар ігор групового турніру чемпіонату світу
07:30
Теніс. Цуренко про виступи на Ролан Гаррос-2018: Завжди казала, що це - не мій улюблений турнір
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.06.2018

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!