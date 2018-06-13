Усик зізнався, чи битиметься з Гассієвим

Олександр Усик

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBC Олександр Усик спростував інформацію про можливе скасування бою проти Мурата Гассіева.

Про це повідомив сам боксер у своєму Instagram.

"Це все не правда. Ми готові їхати хоч в Антарктиду. Чекайте інформацію, вона скоро з'явиться", - говорить Усик.

"У мене є два пояси, і у Мурата є два пояси. Мені потрібен цей бій", - наголошує українець.

"Ми чекаємо тільки листи від організаторів WBSS з уточненням, де буде бій. У мене валіза вже зібрана, я готовий їхати в будь-яку точку світу", - сказав Усик у прямій трансляції.

Зараз їх бій запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Гасієв через травму Усика битиметься з американцем.

Зразу ж після цього промоутер Усика спростував цю інформацію.