Усик зізнався, чи битиметься з Гассієвим
|Олександр Усик
Чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBC Олександр Усик спростував інформацію про можливе скасування бою проти Мурата Гассіева.
Про це повідомив сам боксер у своєму Instagram.
"Це все не правда. Ми готові їхати хоч в Антарктиду. Чекайте інформацію, вона скоро з'явиться", - говорить Усик.
"У мене є два пояси, і у Мурата є два пояси. Мені потрібен цей бій", - наголошує українець.
"Ми чекаємо тільки листи від організаторів WBSS з уточненням, де буде бій. У мене валіза вже зібрана, я готовий їхати в будь-яку точку світу", - сказав Усик у прямій трансляції.
Зараз їх бій запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.
Раніше повідомлялося, що Гасієв через травму Усика битиметься з американцем.
Зразу ж після цього промоутер Усика спростував цю інформацію.
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