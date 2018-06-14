Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 00:20
Ломаченко знову не здивував, посівши перше місце в авторитетному рейтингу
|Василь Ломаченко
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко продовжує займати перше місце в рейтингу кращих боксерів світу ESPN.
Теренс Кроуфорд обійшов Геннадія Головкіна і посів друге місце.
На четвертому місці Еррол Спенс, Майки Гарсія - 5-й, Наойя Інує - 6-й, Срісакет Сор Рунгвісаї - 7-й, Сергій Ковальов - 8-й, Деонтей Уайлдер - 9-й, Ентоні Джошуа - 10-й, повідомляє ESPN.
Нагадаємо, що легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі.
Раніше повідомлялося, що тренер американського боксера назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном.
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