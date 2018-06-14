Ломаченко знову не здивував, посівши перше місце в авторитетному рейтингу

Василь Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко продовжує займати перше місце в рейтингу кращих боксерів світу ESPN.

Теренс Кроуфорд обійшов Геннадія Головкіна і посів друге місце.

На четвертому місці Еррол Спенс, Майки Гарсія - 5-й, Наойя Інує - 6-й, Срісакет Сор Рунгвісаї - 7-й, Сергій Ковальов - 8-й, Деонтей Уайлдер - 9-й, Ентоні Джошуа - 10-й, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, що легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі.

Раніше повідомлялося, що тренер американського боксера назвав перемогу Ломаченка над Лінаресом й**аним лайном.