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14.06.2018  09:20

Готовий до історичного бою: Далакян провів відкрите тренування перед захистом титулу WBA у Києві. ВІДЕО

Артем Далакян

Чинний чемпіон світу WBA український боксер Артем Далакян і його суперник із Таїланду Сірічаі Тайен 13 червня провели відкрите тренування в Києві.

Це буде перший захист міжнародного чемпіонського титулу в Києві.

На кону поєдинку стоятиме титул WBA, який українець завоював у попередньому бою, перемігши Браяна Вілорію за рішенням суддей.

Нагадаємо, що на майбутньому поєдинку буде працювати сам Майкл Баффер.

До цього повідомлялося, що ESPN включив п'ятьох українців до своїх топ-дивізіонів.





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