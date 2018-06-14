Готовий до історичного бою: Далакян провів відкрите тренування перед захистом титулу WBA у Києві. ВІДЕО

Артем Далакян

Чинний чемпіон світу WBA український боксер Артем Далакян і його суперник із Таїланду Сірічаі Тайен 13 червня провели відкрите тренування в Києві.

Це буде перший захист міжнародного чемпіонського титулу в Києві.

На кону поєдинку стоятиме титул WBA, який українець завоював у попередньому бою, перемігши Браяна Вілорію за рішенням суддей.

Нагадаємо, що на майбутньому поєдинку буде працювати сам Майкл Баффер.

До цього повідомлялося, що ESPN включив п'ятьох українців до своїх топ-дивізіонів.