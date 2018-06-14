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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 09:20
Готовий до історичного бою: Далакян провів відкрите тренування перед захистом титулу WBA у Києві. ВІДЕО
|Артем Далакян
Чинний чемпіон світу WBA український боксер Артем Далакян і його суперник із Таїланду Сірічаі Тайен 13 червня провели відкрите тренування в Києві.
Це буде перший захист міжнародного чемпіонського титулу в Києві.
На кону поєдинку стоятиме титул WBA, який українець завоював у попередньому бою, перемігши Браяна Вілорію за рішенням суддей.
Нагадаємо, що на майбутньому поєдинку буде працювати сам Майкл Баффер.
До цього повідомлялося, що ESPN включив п'ятьох українців до своїх топ-дивізіонів.
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