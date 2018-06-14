Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
692 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 09:40
Визначився наступний суперник Гвоздика
|Олександр Гвоздик
У Світовій боксерській раді (WBC) попідтвердили, що в наступному поєдинку повинні зустрітися чемпіон організації у вазі до 79,4 кг Адоніс Стівенсон із Канади і тимчасовий чемпіон із України Олександр Гвоздик.
У постанові WBC вказано, що у сторін є час до 29 червня, щоб домовитися полюбовно. В іншому випадку право організації бою буде розіграно на промоутерських торгах, повідомляє vRINGE.
Раніше поєдинок між цими боксерами хотів влаштувати Боб Арум.
Повідомлялася, також, позиція гвоздика в оновленому рейтингу WBC.
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