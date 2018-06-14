Усик зробив важливу заяву щодо супербою із росіянином
|Олександр Усик
Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик готовий взяти участь у фінальному поєдинку World Boxing Super Series проти чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями IBF і WBA Super Мурата Гассіева.
Про це повідомив сам українець.
"Я готуюся до фіналу WBSS і конкретно до Мурата Гассієва.. Якщо когось із нас не буде в цьому фіналі, то цей турнір втрачає весь сенс", - говорить українець.
"Я хочу цей бій, впевнений, що і Мурат теж. І безліч любителів боксу чекає цей бій. Так давайте вже його проведемо", - написав Усик у своєму Instagram.
Всем добрый вечер, хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и конкретно к Мурату Гасиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда АЛИ теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждёт этот бой. Так давайте уже его проведём.
Нагадаємо, Гассієв і Усик мали зустрітися у фіналі WBSS 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але бій був перенесений через травму українця.
Зараз їх бій запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.
Раніше повідомлялося, що Гассієв може замість фіналу WBSS з Усиком провести 21 липня бій з Табіті.
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