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14.06.2018  10:40

Усик зробив важливу заяву щодо супербою із росіянином

Олександр Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик готовий взяти участь у фінальному поєдинку World Boxing Super Series проти чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями IBF і WBA Super Мурата Гассіева.

Про це повідомив сам українець.

"Я готуюся до фіналу WBSS і конкретно до Мурата Гассієва.. Якщо когось із нас не буде в цьому фіналі, то цей турнір втрачає весь сенс", - говорить українець.

"Я хочу цей бій, впевнений, що і Мурат теж. І безліч любителів боксу чекає цей бій. Так давайте вже його проведемо", - написав Усик у своєму Instagram.

Нагадаємо, Гассієв і Усик мали зустрітися у фіналі WBSS 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але бій був перенесений через травму українця.

Зараз їх бій запланований на 21 липня, але місце проведення поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Гассієв може замість фіналу WBSS з Усиком провести 21 липня бій з Табіті.





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