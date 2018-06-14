Усик: Наймиліша справа - звинуватити хохла у свавіллі

Олексндр Усик

Для українського боксера Олександра Усика немає значення, у якій країні битися з Муратом Гассієвим.

Про це розповів сам спортсмен.

"Готуюся до бою 21 липня, як ми попередньо і домовлялися", - говорить Олександр.

"Сьогодні до мене дійшла якась дивна інформація: ось, мовляв, ти боїшся чогось. Всі вже готові підписати документи, але ти і твоя компанія зі страху цього робити не хочете. Ну звичайно! Наймиліша справа - звинуватити хохла у свавіллі", - з обуренням розповідає боксер.

"Нехай призначать місце, а я з командою готовий їхати туди, куди скажуть", - коментує можливе місце проведення українець.

"Мені потрібні чемпіонські пояси WBA і IBF, мені потрібен Кубок Мухаммеда Алі, а значить, мені потрібен бій з Муратом, тому що ні у кого, крім нього, немає поясів, яких не вистачає мені для моєї колекції, і тільки в бою з ним я можу завоювати Кубок", - наводить слова Усика MatchTV.

Раніше повідомлялося, що Гасієв замість Усика може битися з американським боксером.

До того ж, сам Усик заперечив цю інформацію.