Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 10:14
Промоутер Ломаченка назвав терміни відновлення українця
|Боб Арум і Василь Ломаченко
Василь Ломаченко зможе повернутися на ринг у жовтні-листопаді цього року.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Він хотів провести бій у серпні після операції, але я заборонив йому. Ми плануємо бій на жовтень-листопад", - цитує Арума the ring.
Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі.
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