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15.06.2018  10:14

Промоутер Ломаченка назвав терміни відновлення українця

Боб Арум і Василь Ломаченко

Василь Ломаченко зможе повернутися на ринг у жовтні-листопаді цього року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Він хотів провести бій у серпні після операції, але я заборонив йому. Ми плануємо бій на жовтень-листопад", - цитує Арума the ring.

Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі.

Пізніше українець пообідав з Сільвестром Сталлоне.





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