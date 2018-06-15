Промоутер Ломаченка назвав терміни відновлення українця

Боб Арум і Василь Ломаченко

Василь Ломаченко зможе повернутися на ринг у жовтні-листопаді цього року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Він хотів провести бій у серпні після операції, але я заборонив йому. Ми плануємо бій на жовтень-листопад", - цитує Арума the ring.

Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі.

Пізніше українець пообідав з Сільвестром Сталлоне.